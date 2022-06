iXsystems heeft een update voor versie 12.0-U3 van TrueNAS uitgebracht. Sinds versie 12.0 van TrueNAS is de codebase van de oude FreeNAS en TrueNAS samengevoegd en worden deze nu uitgebracht als TrueNAS Core en TrueNAS Enterprise. Met TrueNAS kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Security Advisory [NAS-110465] - OpenVPN 2.5.2 (CVE-2020-15078)

[NAS-110461] - Samba 4.12.15 (CVE-2021-20254) Bug Fixes [NAS-109912] - ZFS checksum errors with PMC8003/pms(4)

[NAS-110171] - Two dashboard widgets hanging after update to 12.0-U3