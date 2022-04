Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal die kan worden gebruikt om eenvoudige tot complexe, platformonafhankelijke applicaties te ontwikkelen. Het is in de jaren negentig ontworpen door Guido van Rossum, die destijds in Amsterdam voor het CWI werkte. Guido was als BDFL betrokken bij de ontwikkeling van Python. Hij heeft daarnaast voor Dropbox gewerkt, ging daarna met pensioen en toen dat niet echt beviel, ging hij aan de slag bij Microsoft. Het ontwikkelteam heeft twee dagen geleden versie 3.9.3 van Python uitgegeven en wegens een probleem is er nu een opvolger beschikbaar gekomen.

Python 3.9.3 was released two days ago on Friday, April 2nd. It contains important security content listed below for reference. Unfortunately, it also introduced an unintentional ABI incompatibility, making some C extensions built with Python 3.9.0 - 3.9.2 crash with Python 3.9.3 on 32-bit systems. To minimize disruption, I decided to recall 3.9.3 and introduce this hotfix release: 3.9.4.

We highly recommend upgrading your Python 3.9 installations to 3.9.4 at your earliest convenience.