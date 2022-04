TechSmith heeft versie 2021.2.1 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Snagit version 2021.2.1: Fixed an issue that wouldn’t allow users to log in to Dropbox for sharing

Fixed an XML External Entity (XXE) issue with Snagit Presets. Thanks to Justin Steven for reporting this issue

Fixed a security issue where opening a maliciously crafted .snagtheme file could result in arbitrary code execution. Thanks to Justin Steven for reporting this issue

Other bug fixes and performance improvements