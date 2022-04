LG heeft eerder voor haar lcd- en oledtelevisies uit 2017 in de B7-, C7-, E7-, G7-, W7-, SJ8xxV- en SJ9xxV-series nieuwe firmware uitgebracht. Het versienummer is vastgesteld op 06.00.05. De update kun je via de televisie zelf uitvoeren of door deze te downloaden naar je computer, uit te pakken, te kopiëren naar een usb-stick en vervolgens op de televisie te installeren. De lijst met aanpassingen van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Version 06.00.05 LG Channel has been upgraded and service territory expansion. (Selected Countries Only)

Software update contains minor bug fix Version 05.80.60 Fix the failure of access to certain website in the browser Version 05.80.55 Add HEVC logo to user guide

fix unknown device toast pop-up issue by Galvanic Corrosion Applicable model list OLED65W7V-Z

OLED77W7V-Z

OLED65G7V-Z

OLED77G7V-Z

OLED55E7N-Z

OLED65E7V-Z

OLED55C7D-Z

OLED55C7V-Z

OLED65C7D-Z

OLED65C7V-Z

OLED55B7D-Z

OLED65B7D-Z

OLED55B7V-Z

OLED65B7V-Z

49SK7900PLA

55SK7900PLA

65SK7900PLA

86SJ957V-ZA

75SJ955V-ZA

55SJ950V-ZA

65SJ950V-ZA

65SJ9509-ZA

55SJ850V-ZA

60SJ850V-ZA

65SJ850V-ZA

55SJ930V-ZA

65SJ930V-ZA

55SJ8509-ZA

60SJ8509-ZA

65SJ8509-ZA

49SJ810V-ZA

55SJ810V-ZA

60SJ810V-ZA

65SJ810V-ZA

49SJ8109-ZA

55SJ8109-ZA

65SJ8109-ZA

49SJ800V-ZB

55SJ800V-ZB

65SJ800V-ZB

43UJ750V-ZB

49UJ750V-ZB

55UJ750V-ZB

60UJ750V-ZB

65UJ750V-ZB

49UJ7509-ZB

55UJ7509-ZB

65UJ7509-ZB

43UJ7507-ZB

49UJ7507-ZB

55UJ7507-ZB

60UJ7507-ZB

65UJ7507-ZB

43UJ740V-ZA

49UJ740V-ZA

55UJ740V-ZA