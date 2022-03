Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er ook betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Nieuw in versie 7.3 is onder meer dat Macrium Reflect nu gebruikmaakt van een eigen taakplanner en niet langer meer die van Windows zelf. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bug fixes and Improvements Macrium Task Scheduler A scheduled backup that sleeps or hibernates the PC after completion could wake the PC a short time after completion. This has been resolved. Missed scheduled backups for the same backup definition may not honor the Full/Diff/Inc order of precedence when starting causing an Incorrect number of backups to run. This has been resolved.

Differential retention could report an incorrect number of Differentials found in the backup log. This has been resolved.