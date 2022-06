Versie 3.33.1 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van 3.30.0. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.33.1: Fix "Open with" crash from v3.32 on Mac

Implement local config path on windows (portable app) #645

Allow labelling segments with enter key #655

Translations update

Screenshot: Offset output file timestamp by player time relative to input video start time

Implement setting for preserve file timestamps #611

Bring back merge/split button in main UI #480 #663

Show "New folder" in mac dialog

Implement youtube export dialog #657