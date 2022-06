Mozilla heeft een tweede update voor versie 85 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 85 heeft Mozilla bescherming tegen zogenaamde supercookies, ook wel http-cookies, toegevoegd, zijn er verbeteringen aangebracht in het beheren van favorieten, kunnen alle wachtwoorden nu in een keer worden verwijderd en hoeft dat niet meer een voor een, en is net als bij alle andere browsers Adobe Flash niet langer meer aanwezig. In versie 85.0.2 is verder nog een probleem verholpen dat zich bij het starten van de browser kon voordoen.

Fixed Fixed a deadlock during startup (bug 1679933)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 85.0.2 voor macOS (Fries)