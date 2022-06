NetLimiter 4.1.5.0

Locktime Software heeft versie 4.1.5.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, de pro-versie kost tien dollar meer. Hieronder is de changelog sinds versie 4.1.2.0 te vinden.

This version brings a single, but important bug fix. We are currently preparing a new version with interesting brand-new features like Tags and lots of bug fixes, but the bugfix included in this release has the priority. Thanks for your patience.

On some systems and configurations, active Priority rules could cause memory leak and system slowdown.

This release brings problem fixes which were discovered (thanks to users' reports) after the previous release.