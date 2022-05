iXsystems heeft versie 12.0-U1-1 van TrueNAS uitgebracht. Versie 12.0 van TrueNAS is de eerste uitgave waarin de codebase van de oude FreeNAS en TrueNAS is samengevoegd en nu uitgebracht wordt onder de naam TrueNAS Core en TrueNAS Enterprise. Met TrueNAS kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

iXsystems is pleased to announce the general availability of TrueNAS 12.0-U1.1! This is a minor version release to work around a critical ZFS issue that could impact systems with a rare but serious issue with data integrity under some very uncommon access patterns. To date iXsystems has only observed these issues while running with some very specific virtualization workloads, however ALL TrueNAS 12.0 or higher users are encouraged to upgrade their systems immediately to 12.0-U1.1 out of an overabundance of caution.

TrueNAS Enterprise customers with 12.0 installed can always contact iXsystems Support for assistance upgrading their TrueNAS deployments.