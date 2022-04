Realix heeft versie 6.40 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.40: Enhanced sensor monitoring on ASUS H570, B560, H510 and Q570 series.

Added reporting of Precision Boost Clock Limit and Automatic OC Offset on AMD Vermeer.

Fixed monitoring of CPU power and HTC status on AMD Zen3.

Improved support of Intel Alder Lake and hybrid core architecture.

Improved SMART support of some SSD drives.

Improved CPU polling efficiency.

Added Snapshot Polling mode for AMD Zen-based CPUs.

Fixed and updated DDR5 support.

Revamped monitoring of AMD Vega and Navi GPUs, added new items (PPT, TDC, Thermal limits, FPS counter).

Clicking the clock bar window will toggle between active and effective clock display.