Versie 11.4 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.4: New progress graph "this one sparks joy"

Remember progress dialog size

New config file context menu option: Show in file manager

Work around libcurl performance bug during FTP upload

Only log modification time errors after comparing by size or content

Smaller icon size for efficient screen layout (Linux)

Use system-native recycle bin icon

Fixed DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS): ERROR_MORE_DATA

Support MTP devices lacking a friendly name

Fix grid scrolling with small mouse rotations (macOS)

Faster mouse scrolling on high-DPI resolution displays

Keep previous windows size when maximized during auto-exit