De ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! van het Moldavische bedrijf Ritlabs stoot langzaam op in de vaart der volken. De nieuwe directeur, Stefan Tanurkov, die eerder was weggewerkt in een machtsstrijd met zijn oude compagnon Maxim Masiutin, zet vol in op modernisering van zijn geesteskind.

In de laatste versies vervangt de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne enigine en die van Internet Explorer. Opvallendste nieuwe feature in de allernieuwste versie is de donkere modus. Het programma heeft verder kleine wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: