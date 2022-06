FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Dit programma is de opvolger van Everest, dat op zijn beurt de opvolger van AIDA32 en AIDA16 was. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 40 dollar voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 6.30 ziet er als volgt uit:

Release notes: AVX-512 accelerated benchmarks for Intel Tiger Lake and Rocket Lake processors

AVX accelerated 64-bit benchmarks for Zhaoxin KaiXian KX-6000 CPU

SSE4 optimized 64-bit benchmarks for Intel Lakefield SoC

Further optimized SHA3-512 cryptographic hash benchmark

Improvements for AMD A520 and B550 chipset based motherboards

SteelSeries Apex 7 TKL and Apex Pro TKL OLED display support

OpenCL 3.0 support

NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73 sensor support

Enhanced support for LGA-1200 motherboards

Preliminary support for Intel Alder Lake CPU

GPU details for AMD Radeon Pro W5500

GPU details for nVIDIA GeForce MX450, GeForce RTX 3000 Series

Fixed handling of per-core HyperThreading (Intel Comet Lake-S)