Paramount Software heeft eerder deze week versie 7.3 van Macrium Reflect uitgebracht en inmiddels zijn er al twee kleine updates verschenen die enkele problemen moeten verhelpen. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er ook betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Nieuw in versie 7.3 is onder meer dat Macrium Reflect nu gebruik maakt van een eigen taakplanner en niet langer meer die van Windows zelf. Sindsdien zijn nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Bug fixes and Improvements in version 7.3.5289: On some systems, CBT could execute the wrong notification handler in response to a malformed notification. This could result in the following bug checks: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS, KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE or ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY. This has now been resolved.

Scheduled VBScript files could fail with error code 0xC1 instead of running. This has been resolved.

The German language UI scheduled backups context menu could cause a program exception. This has been resolved. Bug fixes and Improvements in version 7.3.5283: When removing a USB attached storage device, an APC_INDEX_MISMATCH BSoD could be generated if there was an outstanding kernel lock on the device. This has been resolved.