TechSmith heeft versie 2020.1.5 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Snagit version 2020.1.5: Text tool Quick Styles will now show differences in font sizes

When customizing the toolbar, it’s now more clear as to which tools are on the bar and which tool was last accessed by the More menu

Arrow tail callout present when creating custom theme

Media shared to Knowmia will now have working links in the Share History window

PDFs shared to Knowmia are now converted to PNGs first

Improved the visibility of the selected tab in the Capture Window

When creating an Image from Template, your username should now show up at the bottom if you have that setting turned on

Image from Template disabled when more than 10 images selected

Other bug fixes and performance improvements