Versie 6.1.6 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.6: Freedb lookups switched to gnudb.org by default

Improved: Reading of rating atom [rate] from mpe4 metadata

Improved: Now you can sort replacement rules automatically with Transformations editor

Improved: Added more choices for JPEG files types when inserting covers

Fixed: New fields didn't added to Vorbis tag in some cases since 6.1.0

Fixed: User fields order change in tag editor

List of available fields was expanded

Updated WavPack support