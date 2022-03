Versie 6.1.9 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.9: Improve visual appearance on systems with 200% and higher scaling

Additional detection and indication of non-native tag formats for FLAC, MP4 and WMA files

Fixed: Covers didn't resized to selected format while used Import covers wizard

Fixed: Size of covers didn't changed for WebP

Fixed: Work with WAV and AIFF files larger than 2GB

Changed: Filenames no longer affected by Transformations rules on Tag generation from filename module

Updated MP4 support