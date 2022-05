Realix heeft versie 6.32 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.32: Improved Dark Mode.

Fixed reporting of PCI Express current link speed in some situations.

Improved monitoring of AMD GPUs.

Added preliminary support of Intel Gen12/Xe and future GPUs via oneAPI LevelZero.

Added option to disable Dark Mode.

Improved oneAPI support, added workaround for crash in driver API.

Enhanced sensor monitoring on EVGA Z490 FTW and DARK series.