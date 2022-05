Astonsoft heeft versie 9.4 van EssentialPIM uitgebracht. Deze 'personal information manager' maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan niet met Outlook of de clouddiensten van bijvoorbeeld Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New in EssentialPIM 9.4 (Pro & Free) Preview of PDF attachments in Notes **

Zoom settings for email messages will now be remembered in between EPIM restarts

Option to change day-order in Week Agenda view **

Increased quick search speed for notes and emails

Improved contacts and calendars sync with Google **

Couple of adjustments to the dark theme that improve visibility

Improved handling of PGP/Inline signed and/or encrypted mails **

Improved synchronization of tasks with iOS version of EPIM

Faster and easier authorization with Google services upon creating new sync

Better date fields handling options for CSV import of tasks and events

Improvements related to EPIM Cloud sync

Fixed all known Gmail and message rules related issues

All known problems with styles are fixed in notes

Other minor fixes and tweaks ** Only in EssentialPIM Pro