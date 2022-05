Microsoft heeft een nieuwe versie van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide, PowerRename, PowerToys Run en Keyboard Manager. De video conference utility, die wel in de testversies aanwezig was, zit nog niet in deze release, maar zal zijn opwachting maken in de binnenkort te verschijnen versie 0.24. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

General Localization pipeline is flowing from our Github to the loc system and back. 0.25 should be localized now.

The EXE installer should be at parity now with the MSI. Please go to the wiki for (installer args) FancyZones Fixed bug on not seeing a newly attached screen

Fixed spanning across monitors bug

Added in default layout for new users, a Priority Grid

Added keyboard support to grow / shrink to multiple zones

General bug fixes PT Run Multiple crash bugs fixed. Prioritized any users reported along with top hits from Watson reporting

Stopped PT Run from interfering with an install

Fixed folder bug if it had a # in it

Fixed a screen flicker for

General bug fixes Keyboard manager Multiple crash bugs fixed. Prioritized any users reported along with top hits from Watson reporting

Fixed multiple accessibility issues.

General bug fixes Preview Pane Added in Frontmatter and better (but still basic) latex support. Settings Fixed scaling issue for responsive design on Image Resizer

Fixed crash on empty color value.

Fixed crash for toggling FancyZones on/off

Fixed 0x00 NFTS crash for settings

Fixed multiple accessibility issues.

Layout adjustments

General bug fixes