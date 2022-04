Versie 2.27.2 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of filmbestand. Het programma is afhankelijk van .Net 4.8 en de download is dan ook minimaal. Ook kan het worden gebruikt zonder het eerst te hoeven installeren. ScreenToGif wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Bug fixes: If you tried to open the app while not having .Net 4.8 installed, a crash was happening the before the message could appear explaining that .Net 4.8 was required.

was shrinking the size of gifs bigger than 800x600.

was not possible to download FFmpeg.