Bitwarden is een cross-platform en opensource wachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en biedt voor een klein bedrag per jaar diverse extra's, zoals het gebruik van een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, op de computer, als mobile app en als plug-in voor een groot aantal browsers. De changelog van de afgelopen paar versies is hieronder te vinden.

Changes in version 1.22.1 Fix safari extension issue Changes in version 1.22.0 Update to latest browser extension

Version re-sync across desktop app stores Changes in version 1.21.0 Support for enterprise single sign-on

New languages: Malayalam and Belarusian

Bug fixes Changes in version 1.20.1 Fixed Windows dll reference crash. Changes in version 1.20.0 Use Windows Hello or TouchID on macOS to unlock the vault