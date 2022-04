Hamrick Software heeft versie 9.7.35 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.8.33 zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.7.35 Added support for 16 new HP scanners Deskjet 2300 Deskjet 2700 Deskjet 4100 Deskjet Ink Advantage 2300 Deskjet Ink Advantage 2700 Deskjet Ink Advantage 4100 Deskjet Plus 4100 Deskjet Plus 6000 Deskjet Plus 6400 ENVY 6000 ENVY Pro 6400 Scanjet Flow 5000 s5 Scanjet Flow n7000 snw1 Scanjet Pro 2000 s2 Scanjet Pro 3000 s4 Scanjet Pro n4000 snw1

What's new in version 9.7.34 Added support for 38 new Epson scanners DS-535H EP-712A EP-812A EP-882A EP-982A3 EP-M552T ET-15000 ET-16650 ET-5800 ET-5850 ET-5880 EW-452A EW-M5610FT EW-M752T L14150 L15160 L6550 L6570 L6580 LX-10010MF LX-10050KF LX-10050MF LX-6050MF LX-7550MF PX-M6712FT PX-M7080FX PX-M7090FX PX-M791FT WF-C20600 WF-C20750 WF-C21000 WF-C878R WF-C878RB WF-C879R WF-M20590 XP-3100 XP-8600 XP-970

Fixed problem with Brother DCP-9020CDW

Fixed problem with Canon LiDE 35

Fixed problem with Canon TS8200 at 1200 dpi

Fixed problem with HP Scanjet N6010

Fixed problem with multi-page option set to "Front/Back"

Fixed problem on Windows when home directory contains non-ASCII characters