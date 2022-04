Malwarebytes heeft versie 4.2.1 van zijn gelijknamige antivirusprogramma uitgebracht. Dit programma is gericht op het bestrijden van malware, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige software die zich als bonafide antivirus- of antispywareoplossing voordoet, maar in werkelijkheid minder goede bedoelingen heeft, zoals ransom- of scareware. Naast de gratis uitvoering is er een betaalde variant, die extra functionaliteit biedt, waaronder realtime-bescherming. In deze uitgave treffen we de volgende veranderingen en verbeteringen aan:

What’s New in 4.2.1: Improved Upgrading experience

Improved detection and remediation

Improved performance Some Issues now addressed: License Status shows wrong renewal info

Signature verification causing BSOD on some 3rd party signed process images

Certain BSOD (in mbamchameleon.sys) Stack Overflow on x86 systems during initialization

Disabling Chrome/Edge shield is not working

Unable to Edit/Delete custom shields from the Protected applications dialog

Several UI issues