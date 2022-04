Poikosoft heeft versie 9.1.6 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in verion 9.1.6: Integrated Windows File Explorer component updated

Allow file operations in shell tree

Added (restored) Peak Normalization (Sample Peak & True Peak)

Select showing of Track/Album Gain as 'dB LUFS', 'dB Δ RG', or 'dB SPL RG' on Ripping/Converting status window

Select showing of Track/Album Peak as '%', or 'dB' on Ripping/Converting status window

Updated xHE-AAC encoder & decoder

Updated Monkey's Audio encoder & decoder

Updated AAC (AAC-LC & HE-AAC v1/v2) decoder