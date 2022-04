Versie 3.0.2 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Bugfixes in version 3.0.2: Priority was not parsed correctly if supplied as through the API.

API-call addfile could fail if name and nzbfile were used.

could fail if and were used. Permissions were still not set correctly when creating directories.

Propagation delay label was shown even if no delay was activated.

Reading RSS feed with no categories set could result in crash.

Jobs with numeric names could crash post-processing.

Jobs with missing articles could result in crash.

macOS: changed the power assertion to NoIdleSleep .

. Windows: end-of-queue-script did not run on Windows.

Windows: crash if the virus scanner removed the certificate bundle.