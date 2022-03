Versie 15.9 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen toegevoegd:

New Features: The preview of the new browser engine is now available for IoT users.

In augmented reality sessions, you can now share data and information from your desktop screen with your remote partner in real-time.

Activate the 'sharing' function from the session toolbar, then drag and drop, or resize the sharing window frame to choose what content to share. Try it out now! Bug fixes: Fixed a bug in license recognition, which led to a sponsored session dialog after a remote control session when instant support was used before.