2Brightsparks heeft versie 9.4.1.1 uitgebracht van SyncBackFree. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 45 en 62 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

New: In Burger Menu - > Preferences you can now choose to show horizontal and/or vertical grid lines Updated: Recompiled using latest compiler

(Pro/SE): Can right-click on status bar and choose to show/hide Upgrade Assurance details

When click on status bar the About window is only shown if first part of status bar is clicked Fixed: May have crash when using OneDrive on local filesystem