Versie 3.0.1 van SABnzbd is uitgekomen. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste bestanden van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Bugfixes since 3.0.0 Basic Authentication resulted in crash.

Permissions were not set correctly when creating directories.

Windows: base SSL certificate bundle was not included.