Locktime Software heeft versie 4.0.68.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaard licentie kost twintig dollar, de pro versie kost tien dollar meer. In deze uitgave is een probleem met het opslaan van instellingen verholpen.

Bug fixes A bug when Settings were not saving was fixed