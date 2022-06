TechSmith heeft versie 2020.1.3 van Snagit uitgebracht. Met dit programma, dat voor zowel Windows als macOS beschikbaar is, kunnen plaatjes, tekst, bewegende beelden en webpagina's worden afgevangen en bewerkt. Zo kunnen er effecten als perspectief, spotlight en magnify op worden losgelaten. Verder kunnen ter verduidelijking teksten, pijlen en cirkels worden aangebracht. De screenshots kunnen als afbeeldingen worden opgeslagen of direct in diverse programma's zoals Word en PowerPoint worden geïmporteerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Snagit version 2020.1.4: Made it easier to recognize the More dropdown when customizing the toolbar

Custom toolbar Share Destinations are now carried over properly when upgrading

Fixed an issue where content copied and pasted within Snagit Editor could appear blurry

The Stamp tool should now open to the Business group of Stamps when first opening Snagit

Fixed an issue where automated captures with COM were unable to be finalized in Editor

Better handling of resizing rotated shapes while maintaining the aspect ratio with the Shift key

Other various bug fixes