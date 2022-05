eM Client is een email-client voor Windows en macOS. Ook is er een kalender, kunnen taken en notities worden bijgehouden en worden gechat via Google Talk, Jabber en via het xmpp-protocol. Het programma is gratis voor privégebruik, maar voor extra mogelijkheden of bij gebruik van meer dan twee accounts wordt wel een vergoeding gevraagd. Enkele weken geleden is versie 8.0 uitgekomen en inmiddels zijn er diverse kleine updates verschenen waarin enkele plooien zijn gladgestreken.

Changes in version 8.0.2820.0 Fixed application freeze when replying to signed emails

Few fixes for deduplicator

Few optimizations, particularly for attachment indexing

Stability fixes

Russian, Dutch and Hungarian localizations updated Changes in version 8.0.2751.0 A bunch of bug fixes Changes in version 8.0.2703.0 Several bug fixes Changes in version 8.0.2685.0 Major update

See our blog for more information