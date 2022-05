Versie 1.5.5 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.5.5 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.5.5: Component autoupdate dialog visual fixes.

Fixed an obscure bug in FPL playlist loader.

MP4 AAC/USAC compatibility fixes (additional component still required).

Fixed incorrect behavior of shared printf() function on large hex values.

Made creation time explicitly retained when a file needs to be rewritten during a tag update (beta 2).

Fixed lockup on dropped HTTPS internet radio connection (beta 3, beta 4).

Equalizer settings are no longer forgotten after disabling equalizer via the checkbox (beta 4).

Fixed missing seekbar with remote MP3 files containing embedded cuesheets (beta 4).