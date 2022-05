Realix heeft versie 6.28 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.28: Fixed and improved monitoring of VR VCC sensor on Intel SVID VR systems.

Added per-rail voltage and power monitoring on NVIDIA GPUs.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX B460 series.

Fixed a possible crash on some systems with down-cored CPUs.

Added reporting number of RT and Tensor Cores for NVIDIA (requires R445+).

Enhanced sensor monitoring on ASUS Pro WS W480-ACE.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX B550-E/I GAMING.

Enhanced sensor monitoring on ASRock H470, B460 and H410 series.

Enhanced sensor monitoring on ASRock W480 Creator.

Improved support of hybrid CPUs (Alder Lake).

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE B550 series.

Enhanced sensor monitoring on MSI B550 series.

Added dedicated support of LSI MegaRAID controllers. Requires LSI storelib*.dll libraries.

Fixed support of Intersil ISL69269 VRM.

Added monitoring of Power Reporting Deviation on AMD Ryzen CPUs.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX B550-F and PRIME B550 series.

Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF GAMING B550-PLUS.

Added NVIDIA A100.