Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine met IIS en een sql-database, en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. Sinds versie 8.0.130.12 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

8.0.130.20, LsPush 7.2.100.1, LsAgent 7.2.110.14, SQL 233 Changed: LAN-5260 The LsAgent client for Windows and the Lansweeper scanning service now connect to a secondary DNS name of the LsAgent relay server when scanning over the Internet 8.0.130.19, LsPush 7.2.100.1, LsAgent 7.2.110.12, SQL 233 Changed: LAN-5220 Modified the certificate check in the LsAgent client for Windows to make it more future-proof 8.0.130.17, LsPush 7.2.100.1, LsAgent 7.2.110.11, SQL 233 Fixed: LAN-4980 After Scanning scheduled deployments don’t run if they’ve already been executed once before

Fixed: LAN-4976 Recurring scheduled deployments don’t run if they’ve already been executed once before 8.0.130.14, LsPush 7.2.100.1, LsAgent 7.2.110.11, SQL 233 Fixed: LAN-5076 If an LsAgent installation on Windows automatically updates to version 7.2.110.10, this can cause the settings in the LsAgent.ini configuration file to be reset

Fixed: LAN-5079 Performing a new Lansweeper installation with SQL Server as the database server over an existing SQL LocalDB installation still results in a SQL LocalDB installation