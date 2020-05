Verleden week is versie 2.4.0 van Audacity uitgekomen, maar deze werd kort daarop teruggetrokken. Het probleem is inmiddels verholpen en nu is versie 2.4.1 beschikbaar gekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt zowel vst- als ladspa-plug-ins. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Audacity 2.4.1 replaces all previous versions. It contains a rapid fix for a serious bug in the briefly issued Audacity 2.4.0 release.

Over 100 bugs fixed since 2.3.3

