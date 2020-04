Enkele dagen geleden is versie 4.2.4 van qBittorrent verschenen en wegen enkele problemen is er nu alweer een opvolger verschenen. Deze opensource-torrentclient heeft versies voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD, en toont geen advertenties. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Franse student Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. In versie 4.2.5 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

It contains fixes for two crashes.

ATTENTION WINDOWS USERS: There's a "qBittorrent" app on the Windows Store which costs money. It isn't an official release nor it is coming from us. The person publicizing it doesn't have permission to use the qBittorrent name/logo.

Fix crash when torrent is deleted on limit reached

Register datatype properly

Add ability to send custom HTTP headers

Expand RSS related API