NTWind Software heeft versie 5.2.5 van WinSnap uitgebracht. Met dit programma is het mogelijk om screenshots in Windows te maken. Ook kunnen verschillende vensters en opengeklapte pull-down-menu's worden vastgelegd. Verder kunnen er bewerkingen op de afbeeldingen worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van een schaduw of een watermerk, en het aanpassen van helderheid en kleuren. De download is klein en een levenslange licentie kost dertig dollar, waar tijdelijk 20% korting op wordt gegeven. Sinds versie 5.2.3 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changelog for WinSnap version 5.2.5: Updated language: Arabic

Fixed auto-copy when using Region capture at startup

Fixed loading language for Region capture mode

Some other minor improvements and bug fixes Changelog for WinSnap version 5.2.4: Executables signed with both SHA1 and SHA256 certificates

Some other minor improvements and bug fixes