2Brightsparks heeft versie 9.3.17.0 uitgebracht van SyncBackFree. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 45 en 62 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: Improved auto-switching to active mode detection with FTP Fixed: (SE/Pro): Displaying the wrong error message when trying to connect to SyncBack Touch while outside its home network

Filters were listed twice in HTML log file

V9.3.4.0 introduced a bug where symbolic links were not recongized

Will now disconnect from (Windows) network if configured to do so in some circumstances

(Pro): The Metadata Template ID was not set correctly causing upload failures with Dropbox