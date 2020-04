De tweede update voor versie 11.3 van FreeNAS is uitgekomen. Met deze software kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van FreeNAS kan op deze pagina worden gevonden.

FreeNAS versie 11.3 bevat onder meer een verbeterde replicatie engine die tot wel tien keer beter presteert, er is een access control list-manager waarmee vanuit de interface smb-shares aangemaakt kunnen worden en er is een repository voor communityplug-ins. De complete releasenotes voor versue 11.3 kunnen op deze pagina worden gevonden; de releasenotes voor deze update zien er als volgt uit:

FreeNAS version 11.3-U2 has officially been released. This version nearly includes a combined 150 bug fixes, updates, and improvements. Some highlights of this version include:

An update to Samba, version 4.10.13 (NAS-105349)

Bug fix when importing a pool (NAS-105297)

Fix for a middleware memory leak (NAS-104437)

Mitigation for specific LSI 9X00 cards (NAS-105568)

For a complete, detailed list of updates, see the list of FreeNAS 11.3-U2 Jira tickets.