Er is een update voor vVersie 15.3 van TeamViewer verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In versie 15 zien we onder meer verbeteringen in de geluidskwaliteit, is het eenvoudiger gemaakt om het updatebeleid aan te passen en is ondersteuning voor Windows 10 1909 toegevoegd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Bug fixes: Re-add removed UnlockWithHash function to COM API to keep compatibility with previous versions.

Warning: this function is deprecated and can not be used anymore to unlock the settings!