Versie 4.3.1 van SciTE is uitgekomen. Scintilla Text Editor is een opensource en cross-platform teksteditor. Het maakt gebruik van de opensource Scintilla Text Editor-bibliotheek, wat van dezelfde makers is. Deze bibliotheek wordt ook door andere programma's gebruikt, waaronder Notepad++. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux, en in Apple's app store kan een commerciële versie voor macOS worden gevonden. Daarnaast is er een stand-alone executable die handig op een usb-stick meegenomen kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 4.3.1: Add default argument for StyleContext::GetRelative. Feature #1336.

Fix drag and drop between different encodings on Win32 by always providing CF_UNICODETEXT only. Bug #2151.

Automatically scroll while dragging text. Feature #497.

On Win32, the numeric keypad with Alt pressed can be used to enter characters by number. This can produce unexpected results in non-numlock mode when function keys are assigned. Potentially problematic keys like Alt+KeypadUp are now ignored. Bug #2152.

Crash fixed with Direct2D on Win32 when updating driver. Bug #2138.

For SciTE on Win32, fix crashes when Lua script closes application. Bug #2155.