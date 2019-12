Versie 7.8.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v7.8.2 enhancements & bug-fixes: Add key shortcuts in Save or not dialog.

Add find in files filter excluding ability.

Add “Open UDL folder” command.

Fix issue of showing save dialog twice while cloned file is dirty.

Enhance “Open Explorer” command in Folder as workspace with expected path.

Fix tab dragging issues.

Enhance “Close all but This” and “Close all to the left/right” commands while files are dirty.

Enhance “In Selection” option in Find dialog.

Fix Notepad++ blocked in notification zone issue.

Make end-of-line conversion operations macroable.

Fix “View Current File In” commands disabled problem in some situations.