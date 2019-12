Versie 5.15.9 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Sinds versie 5.15.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.15.9: Temporarily using old DigiCert code signing certificate that does not trigger “Windows Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting” warning. 1812

Bug fix: Version check did not work with five digit build number (skipping 5.15.8 as a workaround).