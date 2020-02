Terwijl het werk aan versie 5.0 gestaag vordert, is versie 4.3.3 van Pi-hole uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Pi-hole Web version 4.3.3 Minor point release to fix CVE-2020-8816, which allows a potential attack vector through the MAC address input.