Na een lang ontwikkeltraject is eindelijk versie 5.17 van WinSCP verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. De belangrijkste veranderingen en verbeteringen die in versie 5.17 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

New features and enhancements include: Improvements to sessions and workspace management, so that WinSCP can now easily restore tabs that were open when it was last closed.

Hardware-accelerated AES .

. Extension Archive and Download to archive remote files and download the archive.

Improvements to Synchronization checklist window.

Allowed sorting of find results.

SSH core upgraded to PuTTY 0.73.

