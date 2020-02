Mozilla heeft een update voor versie 73 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de zestiende versie gebaseerd op Firefox Quantum. In versie 73 is onder meer de optie toegevoegd om een globale inzoomfactor op te geven, zodat dit niet meer voor elke website apart gedaan hoeft te worden. Verder worden afbeeldingen in de hogecontrastmodus niet meer verwijderd, maar in een apart kader geplaatst. In versie 73.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed crashes on Windows systems running third-party security software such as 0patch or G DATA (bug 1610790)

Fixed loss of browser functionality in certain circumstances such as running in Windows compatibility mode or having custom anti-exploit settings (bug 1614885)

Resolved problems connecting to the RBC Royal Bank website (bug 1613943)

Fixed Firefox unexpectedly exiting when leaving Print Preview mode (bug 1611133)

Fixed crashes when playing encrypted content on some Linux systems (bug 1614535)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 73.0.1 voor macOS (Fries)