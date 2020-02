Er is een nieuwe versievan Daum PotPlayer verschenen. Deze mediaspeler voor Windows wordt ontwikkeld door de Koreaan die ooit is begonnen met KMPlayer, dat nu door Pandora TV wordt uitgegeven. Daum PotPlayer heeft ingebakken ondersteuning voor een groot aantal formaten en is dus niet afhankelijk van los geïnstalleerde codecs. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.7 build 200204 Added search feature into preferences

Added the ability not to load embedded subtitles

Fixed an error when accessing a specific webdav server

Fixed an issue where external bookmarks were deleted when you closed playback

Improved slideshow output

Fixed a problem that certain PCs started playing slowly

Fixed a problem where fonts were displayed differently on certain PCs

Fixed an issue that caused pink to appear when using the exclusive overlay mixer

Fixed a problem that can't play files on certain FTP servers