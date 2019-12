Versie 15.1 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In versie 15 zien we onder meer verbeteringen in de geluidskwaliteit, is het eenvoudiger gemaakt om het updatebeleid aan te passen en is ondersteuning voor Windows 10 1909 toegevoegd. In versie 15.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen toegevoegd:

New features: You can now invite users to join an Augmented Reality session by creating Pilos session codes

You can send files during an Augmented Reality session Bug fixes: Fixed a bug that too many notifications have been shown during copy & paste actions for images from a local to a remote computer

Fixed a bug that prevented the execution of PowerShell scripts from the clients toolbar's script menu if the username on the remote side contains a blank