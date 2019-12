Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows XP of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. Sinds versie 2.3.46 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.3.48.5310 Improvement of function Added new skin – Basic_White Skin

Improved ability to store new preferences – Store and Restore scrolling locations.

Improved ability to search for new preferences – Scroll to a specific location you are looking for.

Added a hot key(Ctrl+S) for new preferences window focus. VOC and bug fixes Fixed an error that the skin selector had not been displayed in new preferences mode.

Fixed an error that image subtitles had not been added when changing the playback speed. Changes in version 2.3.47.5309 Improvement of function Added the New Preference Mode (Beta) VOC and bug fixes Fixed an error caused when playing some HEVC contents

Fixed an error marked as incorrect DVD Chapter

Fixed an action handling the message margins